Şehit Özden'in Cenazesi Gaziantep'te Toprağa Verildi

Ağrı M Tipi Cezaevi'nin kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Sevk edilerek tedavisine başlandığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 22. gün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden'in naaşı, askeri helikopterle memleketi Gaziantep'e getirildi.

Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından şehit Özden'in naaşı, Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin eşi Emine ve kızı Merve Özden tabutun başında gözyaşı dökerek şehidin fotoğrafına öptü, tabuta sarıldı.

Cenazeye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin ikisi kız 3 çocuğu olduğu ve 21 yıldır askerlik yaptığı öğrenildi.

Bakan Fakıbaba, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek aileyi teselli etti.

Ağrı M Tipi Cezaevi'nde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen ve aralarında şehit jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden'in de bulunduğu 45 asker ile aralarında polis, sağlık ve itfaiye görevlilerinin de olduğu 58 kişi çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Jandarma Uzman Çavuş Özden, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün şehit olmuştu.