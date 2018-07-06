Şehit Özcan Ören'in Adı İlkokula Verilecek

Vali Kemal Çeber, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde bulunan ve ilkokul olarak açılması planlanan eski İl Sağlık Müdürlüğüne Şehit Özcan Ören'in adının verileceğini söyledi.

Vali Çeber, geçtiğimiz aylarda yeni hizmet binasına taşınan İl Sağlık Müdürlüğünün boşalttığı ve gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak ilkokul olarak hizmet vermesi planlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde bulunan binada yaptığı incelemede İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Hasan Öztürk, Şube Müdürleri ve okul müdürleri eşlik etti.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına açılması planlanan binada incelemelerde bulunan Vali Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ile Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Hasan Öztürk ile teknik personelden yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu ek binasında incelemelerde bulunan Vali Çeber sınıfları gezerek yetkililerden bilgiler aldı. İnceleme sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, eski İl Sağlık Müdürlüğü binasının ilkokul olarak açılmasının ardından ek binaya yeni öğrenci alınmayacağını ve bu binada da ders yılı başında bir İmam Hatip Ortaokulu açılmasının planlandığını söyledi.

Ek binayı gezdikten sonra yeni açılacak okulun açılış onayını imzalayan Vali Çeber, okula 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi doğumlu şehit Özcan Ören'in isminin verileceğini söyleyerek açılacak okulların hayırlı olması dileklerinde bulundu. - KARABÜK