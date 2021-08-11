ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ'NDE İKİNCİ ETAP ÇALIŞMASINA GEÇİLDİ
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ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ'NDE İKİNCİ ETAP ÇALIŞMASINA GEÇİLDİ

ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ'NDE İKİNCİ ETAP ÇALIŞMASINA GEÇİLDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ'NDE İKİNCİ ETAP ÇALIŞMASINA GEÇİLDİYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları sonrasında başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ'NDE İKİNCİ ETAP ÇALIŞMASINA GEÇİLDİ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları sonrasında başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Uzun yıllardır hem esnafın hem de vatandaşların en çok şikayet ettiği caddelerden biri olan Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde yapılan çalışmaların ilk etabı kısa sürede bitirilirdi. Biten ilk etap çalışmasının ardından caddenin diğer kısmında ise kırım ve söküm işlemlerine başlandı. Kırım ve söküm işlemlerini ardından yapılacak olan çalışmalarla caddenin en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Habermetre

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ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ'NDE İKİNCİ ETAP ÇALIŞMASINA GEÇİLDİ - Haberler
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