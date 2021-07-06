Şehit orman işçisinin ailesi Başkan Oktay ile görüştü
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Şehit orman işçisinin ailesi Başkan Oktay ile görüştü

Şehit orman işçisinin ailesi Başkan Oktay ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler'de çıkan yangında şehit olan orman işçisi Görkem Hasdemir'in ailesi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler'de çıkan yangında şehit olan orman işçisi Görkem Hasdemir'in ailesi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Hasdemir'in adının yaşatılması için her türlü girişimde bulunacaklarını söyleyen Oktay, "Görkem kardeşimizin anısını yaşatmak, geride bıraktığı ailesine ve çocuklarına sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran günü çıkan orman yangınında Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü personeli Görkem Hasdemir şehit olmuştu. Şehidin Köyceğiz'de yaşayan babası Savaş Hasdemir ve kız kardeşi Merve Ayhan ve yakınları Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret ederek, gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Acılı ailenin üzüntüsünü paylaştığını söyleyen Belediye Başkanı Oktay, "Ağaçları, hayvanları, ormanda yaşayan tüm canlıları kurtarmak isterken can veren Görkem kardeşimizin anısını yaşatmak, geride bıraktığı ailesine ve çocuklarına sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Kapımız da yüreğimiz de size hep açık" dedi.

Şehidin adının yaşatılması ve yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Oktay, Orman İşletme Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde her türlü desteği vereceklerini belirtti. Oktay, "Görkem'in ismini vereceğimiz orman, onun fedakarlığının ve mücadelesinin simgesi olacaktır" ifadesini kullandı.

Şehit Görkem Hasdemir'in babası Savaş Hasdemir, kız kardeşi Merve Ayhan ve yakınları da şehit evlatlarının eşyalarını almak için Marmaris'e geldiklerini, kendilerine her kesimden taziye ziyaretleri yapıldığını acılarının paylaşıldığını kendilerinin de iadeyi ziyarette bulunmak istediklerini kaydetti. - MUĞLA

Şehit orman işçisinin ailesi Başkan Oktay ile görüştü
Şehit orman işçisinin ailesi Başkan Oktay ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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