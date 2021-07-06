Şehit orman işçisi Görkem Hasdemir'in ismi, ormana verilecek

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 27 Haziran'da çıkan yangında alevlere müdahale ederken, şehit olan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in (32) babası Savaş Hasdemir, kardeşi Merve Ayhan ve yakınları, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 27 Haziran'da çıkan yangında alevlere müdahale ederken, şehit olan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in (32) babası Savaş Hasdemir, kardeşi Merve Ayhan ve yakınları, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Hasdemir'in adını yaşatacaklarını belirten Oktay, "Görkem'in ismini vereceğimiz orman, fedakarlığının ve mücadelesinin simgesi olacak" dedi.

Marmaris'te, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, enerji nakil hatlarından yayıldığı değerlendirilen kıvılcımlardan çıkan ve yerleşim yerleri ile otelleri tehdit eden yangın, 8 saatte söndürüldü. Geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehit olduğu yangında, 150 futbol sahası büyüklüğündeki 110 hektar alan zarar gördü. Helikopterlerin 320 sorti yaptığı bölgede alevlerin, 5 yıldızlı otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmesiyle olası facia önlendi.

Alevlerin arasında kalarak, şehit olan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in Köyceğiz'de yaşayan babası Savaş Hasdemir, kardeşi Merve Ayhan ve yakınları, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret ederek, kendilerine gösterdiği ilgi için teşekkür etti.'ANISINI YAŞATMAK BOYNUMUZUN BORCU'Acılı ailenin üzüntüsünü paylaştığını söyleyen Belediye Başkanı Oktay, "Ağaçları, hayvanları, ormanda yaşayan tüm canlıları kurtarmak isterken can veren Görkem kardeşimizin anısını yaşatmak, geride bıraktığı ailesine ve çocuklarına sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Kapımız da yüreğimiz de size hep açık" dedi.Şehidin adının yaşatılması ve yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Oktay, Orman İşletme Müdürlüğü ile iş birliği içinde her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Oktay, "Görkem'in ismini vereceğimiz orman, onun fedakarlığının ve mücadelesinin simgesi olacaktır" diye konuştu.

Savaş Hasdemir ve Merve Ayhan da Görkem Hasdemir'in eşyalarını almak için Marmaris'e geldiklerini ve Başkan Oktay'a iade-i ziyarette bulunmak istediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı