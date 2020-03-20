Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı Şehidi maskelerle uğurladılar Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurları ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, memleketi Sivas'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

20.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:06
Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şehidi maskelerle uğurladılar

SİVAS - Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurları ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, memleketi Sivas'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit onbaşı Ramazan Nayir için bugün saat 11.00'da Yukarı Tekke mevkisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi şehitliğe gelenlere Korona virüs tedbirleri kapsamında maske dağıtıldı. Şehidin naşı Polis Şehitliği önünde top arabasına konularak Garnizon şehitliğine taşındı.Burada ilk olarak şehidin öz geçmişi okundu. Ardından cenaze namazı kılındı. Bu sırada şehit babası Hüseyin Nayir, metaneti ve dik duruşu ile dikkat çekti. Cenaze namazının ardından şehit toprağa verildi. Annesi Fadime Nayir, şehidin tabutu toprağa verilmeden son kez oğlunun tabutuna dokundu.

Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

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