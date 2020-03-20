Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurları ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, memleketi Sivas'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurları ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, memleketi Sivas'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Onbaşı Ramazan Nayir için bugün saat 11.00'de Yukarı Tekke mevkisinde bulunan Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hazma Yerlikaya, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi şehitliğe gelenlere korona virüs tedbirleri kapsamında maske dağıtıldı. Şehidin naaşı, Polis Şehitliği önünde top arabasına konularak Garnizon Şehitliği'ne taşındı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede şehidin babası Hüseyin Nayir metaneti ve dik duruşu ile dikkat çekti. Kılınan cenaze namazının ardından şehit toprağa verildi. Anne Fadime Nayir, toprağa verilmeden önce oğlunun tabutuna son kez dokundu. - SİVAS

Kaynak: İHA