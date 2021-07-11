"Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu"na katılanlar Kütahya'dan uğurlandı

15 Temmuz şehit ve gazilerini hatırlamak ve unutturmamak için düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu" kapsamında Kütahya'ya gelen sporcular, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere vatan toprağını Kütahya Valisi Ali Çelik'ten teslim aldı.