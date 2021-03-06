Şehit Ömer Halisdemir Stadında inceleme
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Şehit Ömer Halisdemir Stadında inceleme

06.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:22
Şehit Ömer Halisdemir Stadında inceleme

Bilecik'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil olacak olan Bayıköyspor'un maçları oynamayı planladığı Şehit Ömer Halisdemir Stadında bir takım incelemelerde bulunuldu.

Bilecik'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil olacak olan Bayıköyspor'un maçları oynamayı planladığı Şehit Ömer Halisdemir Stadında bir takım incelemelerde bulunuldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde bulunan ilin tek ve ilk ışıklı stadı olan Şehit Ömer Halisdemir Stadında incelemelerde bulundu. 17 Nisan günü başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig 2020-2021 futbol sezonu öncesi bir kaç eksiği ile statta tüm hazırlıkları tamamlayan Bayıköysporlu yöneticiler, maçlarının beldelerinde bulunan statta oynamak istiyorlar. Heyet daha sonra Bayırköy Spor Kulübü Başkanı Okan Kızmaz'ı ziyaret ederek spor faaliyetlerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Şehit Ömer Halisdemir Stadında inceleme
Şehit Ömer Halisdemir Stadında inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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