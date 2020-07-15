Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anılıyor
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Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anılıyor
15.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:04

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

15 Temmuz'un simge ismi şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Niğde Valiliğince de şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi. Vali Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri, şehidin kabrine su döktü ve karanfil bıraktı.

Nevşehir Belediye binası önünden hareket eden "Kapadokya Koşu Kaplanları" adlı grup üyeleri de koşarak şehidin kabrine geldi, dua etti.

Vatan Yıldızları Vakfı ve Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen etkinlikte de şehidin kabrinin üzerinde Türk bayrağı ve Ömer Halisdemir posteriyle motorlu yamaç paraşütüyle saygı uçuşu yapıldı.

"Kahramanlarımız hainlere asla izin vermeyecektir"

Vali Şimşek, gazetecilere, şehit Ömer Halisdemir'in o gece gösterdiği kahramanlık ve cesaretle sadece darbenin seyrini değil ülkenin de kaderini değiştirdiğini söyledi.

Halisdemir'in bu nedenle direnişin sembolü haline geldiğini anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra gerektiği anda da milletimizin bağrından bu tür kahramanlarımız çıkacak ve hainlere asla izin vermeyecektir. Amacımız 15 Temmuz'u unutmamak ve hiçbir zaman unutturmamaktır. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum."

"Halisdemir kara gecenin kahramanı oldu"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 15 Temmuz'da milletin kaderinin çizildiğini aktardı.

Darbenin simge isimlerinden şehit Ömer Halisdemir'in hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Özdemir, "Niğde olarak onunla ne kadar gurur duysak azdır. Halisdemir, kara gecenin kahramanı oldu. Nevşehir'den başlatılan koşuya biz de Niğde'den katıldık ve buraya kadar koşarak geldik. 15 Temmuz'u unutmayacağız, gelecek nesillere de unutturmayacağız." diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletine kan kusturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, "Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bu millet sokakları, caddeleri doldurdu ve kendi iradelerine sahip çıktı. Allah, Ömer Halisdemirlerden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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