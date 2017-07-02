15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla Niğde'de şehit Ömer Halisdemir anısına off-road yarışı düzenlenecek.



Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, hainler tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini anımsattı.



Halkın darbeye karşı gösterdiği dirençle vatan hainlerinin heveslerini kursağında bıraktığını ifade eden Akdoğan, şunları kaydetti:



"Niğdeli şehidimiz Ömer Halisdemir, cuntacı generali alnından vurarak, hainlerin oyununu büyük ölçüde bozdu ve darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Bizler de 15 Temmuz'un yıl dönümünde, Off-Road Kulübü ile şehit Ömer Halisdemir anısına off-road yarışması düzenleyeceğiz. Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz."



16 Temmuz'da gerçekleştirilecek yarış için off-road tutkunları Niğde'ye gelecek. Yarış kapsamında pilotlar, araçlarıyla şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi'ndeki kabrini ziyaret edecek.



Yarış öncesinde standart, modifiye ve el yapımı off-road araçlarından oluşan yaklaşık 300 araçlık konvoy, Niğde ve Bor ilçesinde gösteri yapacak.



Şehir turunun ardından Gebere Barajı yakınlarındaki kamp alanında toplanacak olan araçlar, 16 Temmuz'da Niğde Evleri'nin kuzeydoğu kısmındaki pist alanında gerçekleştirilecek olan yarış saatini bekleyecek.



Sporcular, iki kilometre uzunluğundaki çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek.