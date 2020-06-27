Şehit Oğuzhan Küçük, kabri başında küçük Oğuzhan'ların katılımıyla anıldı
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Şehit Oğuzhan Küçük, kabri başında küçük Oğuzhan'ların katılımıyla anıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekeli üs bölgesinde üç yıl önce nöbet tutarken PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük, şehadetinin 3'üncü yılında kabri başında anıldı.

Şehit Oğuzhan Küçük, kabri başında küçük Oğuzhan'ların katılımıyla anıldı
27.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:50

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekeli üs bölgesinde üç yıl önce nöbet tutarken PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük, şehadetinin 3'üncü yılında kabri başında anıldı. Anma programına Oğuzhan Küçük şehit olduktan sonra çevre illerde doğan ve Oğuzhan ismi konulan çocuklarla birlikte aynı ismi taşıyan yeğeni de katıldı.

Üç yıl şehit olan Oğuzhan Küçük'ün şehadetinin üçüncü yılında ailesi tarafından Karaman Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi. Anma programına, şehadetinin 3'üncü yılı dolan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün aile fertleri, Oğuzhan Küçük şehit olduktan sonra çevre illerde doğan ve Oğuzhan ismi konulan çocuklar da aileleriyle katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak bütün şehitler için dua edildi.

"Küçüklükten beri hep şehitliği hayal ederdi"

Oğuzhan Küçük'ün küçüklüğünden beri şehit olmak istediğini söyleyen annesi Şerife Küçük, "Oğuzhan; harika bir çocuktu, güler yüzlüydü, tatlı dilliydi. Hafif gönlümü kırsa bile kendisi daha çok üzülür hemen gelir gönlümü alırdı. 'Canım annem ben seni üzmek istemedim sen üzülme' diyerek gönlümü alırdı. Kimsenin kalbini kırmazdı. İlk gördüğü kişiyle bile kırk yıldır tanışıyormuş gibi muhabbet kurardı. Vatanı çok severdi. Küçüklükten beri hep şehitliği hayal ederdi. 'Anne ben şehit olacağım' derdi. 'Oğlum sen çok küçüksün büyüyeceksin askere gideceksin. Daha çok uzun zaman var önümüzde. Bunları düşünme' derdim. 'Yok anne yok. Ben gideceğim şehit olacağım gelmeyeceğim' derdi. 'Olsun oğlum şehit olursan vatanın, gelirsen bizimsin' derdim. 'Canım anam benim iyi ki benim annemsin' derdi" diye konuştu.

"Şehit olduğu gün 'Anne ben şehit olacağım sakın üzülme' dedi"

Oğuzhan'ın, şehit düştüğü gün şehit olacağını hissettiğini belirten anne Şerife Küçük, "Şehit olduğu gün sabahleyin saat 10.00'da konuştum ben. 'Anne ben şehit olacağım. Sakın üzülme' dedi ama sözümü tutamadım. İlk gün 10 dakika boyunca çok üzüldüm ama daha sonra kendimi toparladım. Onunla gurur duyuyorum. İyi ki benim oğlum. Vatanına, bayrağına, milletine, ezanına ve namusuna göz dikenleri hiç gözünü kırpmadan helak etti. Onu arkadaşlarından dinliyorum. O kadar güzel anlatıyorlar ki, o kadar gurur duyuyorum onunla. Ne söylesem azdır ona yani" dedi.

"Bayramın birinci günü bayramlaştık, ikinci günü şehit oldu"

Oğlunun şehadet haberini aldığında "Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa, şu an 3 el havaya ateş ederim" diyerek gönüllerde taht kuran baba Alaaddin Küçük, Oğuzhan Küçük'ün nasıl bir çocuk olduğunu ve ilk şehit olduğunun haberini aldığı anda neler hissettiğini anlattı. Baba Alaaddin Küçük, "Allah öyle bir evlat verdi ki; hareketli, güler yüzlü ve çok çalışkan. Büyüdükten sonra en büyük yardımcım oldu. Çok çalışkandı benim varisimdi. Ama sonra delikanlılık çağına gelince birden bire bir asker olma isteği oldu. Biz de tabi hepimizin içinde vatan ve bayrak sevgisi olduğu için severek davulla zurnayla gönderdik. Bir gün önce bayramlaşmıştık. Zaten birinci bayram günü bayramlaştık, ikinci bayram günü şehit oldu. Bir gün evimizin yakınına doğru bir ambulansla askeri araç bize doğru gelmeye başladığında 'tamam' dedik 'evladımız şehit oldu'. Ama iki tane askerimiz vardı 'acaba hangisi şehit oldu?' dedik. Nedense biz Oğuzhan'ı hissettik. Bize oğlumuzun vatan uğruna çatışma esnasında şehit olduğunu, hainlerin uzaktan roket attığını söylediler. Tabi biz Türk geleneğimizde güzel bir haber aldığımız zaman sevinç gösterisi yaparız. Biz inanan insanlar için şehitlik en güzel haberdir. Bundan daha güzel bir haber yoktur. Bunun için oynarız da, bu sevincimizi belli etmek için silahımız olsa havaya ateş açarak sevincimizi de belli ederiz. Biz böyle bir gelenekten geldiğimiz için öyle bir söz söyledim. İyi ki de söylemişim. Hakikaten o söze değer biriymiş Oğuzhan" dedi.

"Asla hainlere sırtını dönmemiş, aldığı bütün yaraları sırtından değil göğsünden almış"

Şehit Oğuzhan Küçük'ün son ana kadar hainlere geçit vermemek için çatışmaya devam etmiş olduğunu arkadaşlarından dinlediğini söyleyen baba Küçük, "Arkadaşlarının ve komutanlarının söylediğine göre, Oğuzhan son ana kadar hainlere geçit vermemek için çatışmaya devam etmiş, asla hainlere sırtını dönmemiş ve aldığı bütün yaraları da sırtından değil göğsünden almış. Yani bir değil bin defa havaya ateş açarak bunu kutlamak gerekiyor. Çünkü bu bir şeref, bu bir gurur. Allah herkese böyle bir evlat versin ki, biz inanıyoruz bu milletin böyle kahraman evlatları var" diye konuştu.

Anma programına çevre illerden gelip, Oğuzhan Küçük şehit olduktan sonra doğan ve ismi Oğuzhan koyulan 5 çocukla şehidin ismini taşıyan öz yeğeni 9 aylık olan Oğuzhan Küçük'te katıldı. Küçük Oğuzhan'ın amcasının mezar taşındaki fotoğrafını okşayarak sevmesi ise oradaki herkesi duygulandırdı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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