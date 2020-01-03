Şehit öğretmenlerin adı Burdur'daki okullarda kurulan kütüphanelerde yaşatılacak

03.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:28

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü üyeleri, "Tozlanmasın, Okunsun" adlı proje kapsamında Burdur'daki iki köy okulunda oluşturdukları kütüphanelere şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ile Şenay Aybüke Yalçın isimlerini verdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'nün "Tozlanmasın, Okunsun Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi ilçe ve köylere kütüphane kuruyor.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Kozağaç köyündeki Kozağaç İlkokulu ve Ortaokuluna kurduğu kütüphaneye "Şehit Necmettin Yılmaz", Tefenni ilçesindeki Namık Kemal İlkokuluna kurulan kütüphaneye ise "Şehit Şenay Aybüke Yalçın" isimleri verildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ise Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü aracılığıyla kütüphanelerin raf işçiliğinden kitap yardımına, kitapların yerleştirilmesinden araç gereçlerin teminine kadar her türlü desteği sağladı.

Tefenni İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Şahin ise Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'nün bu örnek davranışından teşekkür etti.

Kaynak: AA