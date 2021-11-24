Şehit öğretmenler kabirleri başında anıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi doğumlu şehit öğretmenler Cuma İbiş ve Metin Gendal kabirleri başında anıldı.

Tunceli Ovacık yatılı bölge okulunda kimya öğretmeni olarak görevine devam ederken, öğretmenliğinin ikinci yılında 20 Nisan 1994 tarihinde PKK'nın yol kesmesi sonucunda 3 memur arkadaşı ile birlikte Ovacık Yeşilyazı mevkiinde 28 yaşındayken şehit edilen Metin Gençdal ile Diyarbakır Merkez Hantepe Köyü İlköğretim Okulunda görev yaparken 01.10.1996 tarihinde Hantepe Köyü'nden kaçırılarak, köy dışında dört arkadaşı ile birlikte şehit edilen Cuma İbiş 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kabirleri başında anıldı.

Siverek İlçe Kaymakamı Aziz Gölbası ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu tarafından kabirlerine karanfil ve gül bırakılan şehitler için dua okundu.