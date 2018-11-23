Şehit Öğretmenler İçin Mevlit Okutuldu

Mardin Midyat ilçesinde, "Mevlid-i Nebi Haftası" ve "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.

Şenköy Çok Programlı Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, "Peygamber efendimizin bize bıraktığı bir miras var. Bu miras edep, ahlak, adalet, merhamet, güvenirlik mirasıdır. Bizler onu hayatımızda yaşamak, görünür kılmak istiyorsak, onun yaşam pratiklerini kendi hayatımıza da aktarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Hz. Veysel Karani Camisi imam hatibi Abidin Kazar, okunan mevlidin ardından Hz. Peygamberin hayatından örnekler sundu.

Programa, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.