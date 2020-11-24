Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kaç yaşında şehit oldu, nereliydi?
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kaç yaşında şehit oldu, nereliydi?

24.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:41
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kaç yaşında şehit oldu, nereliydi?

Terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım öğretmenler gününde tekrar anıldı. Peki, Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kaç yaşında şehit oldu, nereliydi? Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kimdir?

2017 yılında hainlerin terör saldırısında, henüz 7 aylık öğretmen iken 22 yaşında şehit edilen Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü'nde tekrar anıldı. Peki, Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kaç yaşında şehit oldu, nereliydi?

ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Yalçın, Öğretmen olmanın sevincini sosyal medya hesabından "Öğretmen oldum ben" cümlesiyle paylaştı ve 2016 Ekim'de Batman'ın Kozluk ilçesine atandı.

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