Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kabri başında anıldı
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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kabri başında anıldı
09.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:26

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 3 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene babası Sadık, annesi Zehra ve kardeşi Aybars Yalçın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Sarı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Çorum İl Müdürü Yahya Çoban ile Karabük İl Müdürü Galip Sökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılara koronavirüs salgını dolayısıyla maske dağıtıldı, sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarılar yapıldı.

Törenin başında baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını suladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Samsun'daki özel bir okulun öğrencileri tarafından Aybüke öğretmen için yazılan mektuplar da mezar taşına bırakıldı.

"Milletvekillerinin, yeminlerine sadık kalmalarını istiyoruz"

Baba Sadık Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlatlarını kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşadıklarını belirterek, "Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. Evlat sahibi olmak güzel bir şey, yetiştirmek ayrı bir güzellik ama bayrağın dalgalandığı, vatana hizmet için göndermiş olduğumuz bir yerde böyle bir olayın vuku bulması da ayrı bir acı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Yalçın, "Cumhurbaşkanımız torununun ismini Canan Aybüke koyarak bizlerin acısının bir nebze olsun hafiflemesine sebep oldu. Ayrıca teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Milletvekillerine seslenen Yalçın, şöyle devam etti:

"Bugüne gölge düşürmeyecek şekilde mesajım, TBMM'de görev yapan sayın milletvekillerinin, milletvekili olmadan önce yaptıkları yemine sadık kalmalarını istiyoruz. Ricam, vekilliğe adım attıkları günde ettikleri yemine, cumhuriyetin kurucu esaslarına, kurucu değerlerine saygı göstermeleri. Terörle mücadele çalışmalarına gölge düşürücü siyaset izlenmesi, öncelikle şehit ve gazi ailelerini ve Müslüman Türk milletini rahatsız etmektedir. Terörle mücadele eden kurumların yöneticilerine yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz millet olarak her zaman dar günlerde birleşmeyi, beraber hareket etmeyi becerebilen dünyadaki ender milletlerden biriyiz. Eğer Müslüman Türk milletinin suskunluğunu acizlik olarak kabul ediyorlarsa bu konuda yanıldıklarını her defasında anladılar, anlamayanlara da anlatmasını gayet iyi biliriz."

Yalçın, Türkiye'deki terörün eninde sonunda bitirileceğine inandığını vurgulayarak, "40 yıldır devletimize, milletimize ve mali kaynaklarımıza sebep olan, ekonomik olarak gelişmemizi engelleyici bu faaliyetlerin destekçilerine de yapılması gereken neyse onu yapacaklarını devletin yöneticilerinden bekliyorum." diye konuştu.

"Acısı hiçbir şey ile ölçülecek gibi değil"

Anne Zehra Yalçın da Aybüke'nin ölümünün ardından 3 yılın nasıl geçtiğini bilmediklerini dile getirerek, "Allah kimseye vermesin. Mevlam böyle bir makama eriştirdiği için çok mutluyum ama acısı hiç bir şey ile ölçülecek gibi değil. Tüm öğretmenleri korusun, esirgesin." dedi.

"Benim kızım harika bir öğretmendi, harika birisiydi." diyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Çok farklı bir kişiliği vardı. Bize hep, 'farklı olacağım' derdi. Gerçekten de çok farklı oldu. Herkes biliyor, tanıyor. Allah razı olsun herkesten. Sürekli anıyorlar, kütüphanelere, okullara ismini verdiler. Bu, bizim için gurur kaynağı. Yavrumu çok özlüyorum. Bir arada anne-kız görünce çok kötü oluyorum. Alışmaya çalışıyorum ama her geçen gün acısı katlanıyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı ile Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sökmen de yaptıkları konuşmalarda, Yalçın ailesine ve milli eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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