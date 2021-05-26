Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de yaşayacak
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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de yaşayacak

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de yaşayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde bulunan tarihi toplantı salonunda yaşayacak.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde bulunan tarihi toplantı salonunda yaşayacak.

Balıkesir Üniversitesi'nde, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük bir vefa gösterilerek tarihi salona adı verildi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş yaptığı paylaşımla şehit öğretmenin isminin Necatibey Eğitim Fakültesi toplantı salonuna verildiğinin sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Bir süre önce Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezunlar derneğince Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin ismi değiştirilmeye çalışılmış ve büyük bir tepki görmüştü. Ardından Rektör Kuş da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismini üniversitelerinde yaşatacaklarını açıklamıştı. Rektör İlter Kuş bugün yaptığı açıklamada Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'nde bulunan ve birçok önemli toplantının gerçekleştirildiği salona Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Konferans Salonu ismi verildi. Balıkesir'de ve eğitim camiasında şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın aziz hatırasına gösterilen vefa için, Balıkesir Üniversitesi ve Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş büyük takdir topladı. - BALIKESİR

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de yaşayacak
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de yaşayacak
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de yaşayacak
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de yaşayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi BAÜN'de yaşayacak - Haberler
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