ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'IN ADI KÜLTÜR MERKEZİNE VERİLDİ
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ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'IN ADI KÜLTÜR MERKEZİNE VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, memleketi Çorum'da inşa edilen kültür merkezine verildi.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, memleketi Çorum'da inşa edilen kültür merkezine verildi.

Kadınlara ve gençlere yönelik eğitim verilecek atölyelerden oluşan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi için şehidin babası Sadık Yalçın'ın da katılımıyla açılış töreni düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, şehit aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kamu kurum müdürleri, siyasiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

'DEVLET VARSA MİLLET VAR'

Törende konuşma yapan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın kızının isminin kültür merkezine verilmesine vesile olanlara teşekkür etti. Yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını dile getiren Yalçın, ailece metanetli davranabilmelerinde Türk milletinin kadirşinaslığının büyük payı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberiyle kaplı olduğunu söyleyen Yalçın, 'Devlet varsa millet var, millet varsa devlet var. Devletimizin varlığına şükretmeliyiz dedi.

DUALARLA AÇILDI

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer'in dualarının ardından protokol ve katılımcılar merkezin açılış kurdelesini birlikte kesti. Başkan Aşgın, törenin ardından Vali Çiftçi, şehit babası Yalçın ve beraberindekilere kültür merkezini gezdirdi.

ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'IN ADI KÜLTÜR MERKEZİNE VERİLDİ
ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'IN ADI KÜLTÜR MERKEZİNE VERİLDİ
ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'IN ADI KÜLTÜR MERKEZİNE VERİLDİ
ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'IN ADI KÜLTÜR MERKEZİNE VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN'IN ADI KÜLTÜR MERKEZİNE VERİLDİ - Haberler
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