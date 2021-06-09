Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Edremit'te anıldı
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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Edremit'te anıldı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Edremit'te anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, ölümünün 4. yılında sınıf arkadaşları tarafından anıldı2017 yılında teröristler tarafından şehit edilen Yalçın'ın adını taşıyan ve okuduğu lisenin önünde buluşan sınıf arkadaşları ile meslektaşları, lokma döktürerek andı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, ölümünün 4. yılında sınıf arkadaşları tarafından anıldı

2017 yılında teröristler tarafından şehit edilen Yalçın'ın adını taşıyan ve okuduğu lisenin önünde buluşan sınıf arkadaşları ile meslektaşları, lokma döktürerek andı.

Yalçın'ın edebiyat öğretmeni Cevahir Çivrili: "2017 yılında Batman Kozluk'ta şehit verdiğimiz Şenay Aybüke Yalçın'ımızın sınıf arkadaşları ve sevenleri ölümünün4. yıldönümünde lokma hayrını gerçekleştirdiler. Hayrımız hasenatımız ve onun adına yaptığımız bütün dualar, rabbim tarafından kabul buyursun." dedi.

Şenay Aybüke Yalçın'ı çok özlediklerini dile getiren Çivrili: "Çok seviyoruz. Bütün sevdikleri özlüyor. Özellikle anne babasına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şenay Aybüke Yalçın'ın müzik öğretmeni Mustafa Çakmak ise, sınıf arkadaşlarının 4 senedir hiç aksatmadan anma etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi. Çakmak: "Ruhu şad mekanı cennet olsun güzel kızımızın. Onu çok özlüyoruz." diye konuştu.

(Emrah Elmas/ İHA)

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Edremit'te anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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