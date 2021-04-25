Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin değiştirilmesi istemine tepki
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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin değiştirilmesi istemine tepki

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin değiştirilmesi istemine tepki
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezunlar derneğince Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin değiştirilmeye çalışılması tepkiyle karşılandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezunlar derneğince Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin değiştirilmeye çalışılması tepkiyle karşılandı.

Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, Edremit Körfez Anadolu Lisesinin isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesini içeren Valilik onayının iptali istemiyle mahkemeye başvurdu.

AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit öğretmenin bir dönem okuduğu liseye isminin verilmesinin Edremit için gurur verici bir durum olduğunu söyledi.

Geçen şubat ayında yapılan isim değişikliğinin iptaline yönelik girişime tepki gösteren Umutlu, "Mahkemeye taşıyan grubun amacının farkındayız. Bu durumun takipçisiyiz. Okulun isminin değiştirilmemesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna da bu girişimi çok sığ bir düşünce olarak nitelendirdi. Tuna, şu ifadeleri kullandı:

"Memleketimizin her yerinde hangi cadde, sokak, okul varsa bütün şehitlerimizin adını vermekte kararlıyız. Biz, şehitlerimizin isimlerinin verilmesi için Edremit Belediyesine sürekli önerge sunuyoruz. Edremit Belediyesi de bu konuda hassasiyetini göstermiştir. Körfez Anadolu Lisesine takılıp da bunu mahkemeye taşımak hem şehit Aybüke'ye ihanettir hem de bu memleketin kıymetlerine ters ve bu memleketi istemeyenlerin bakış açısıyla bakmaktan başka bir şey değildir."

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de henüz 7 aylık müzik öğretmeniyken öğrencilerine karne dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla eve dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, Balıkesir Valiliğinin 11 Şubat 2021 tarihli onayıyla, öğrenim gördüğü Edremit Körfez Anadolu Lisesine verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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