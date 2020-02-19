: Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı görev yaptığı okuldaki kütüphaneye verildi

19.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:01

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaptığı okuldan memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak katledilen sınıf öğretmeni şehit Necmettin Yılmaz'ın adı, ismini taşıyan okulda kurulan kütüphaneye verildi.

İlçede görev yapan bir grup öğretmen ve okul idaresi tarafından başlatılan kampanyaya destek veren hayırseverler, ülkenin birçok yerinden kitap gönderdi. Kitapların tasnifinin ardından, Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulunda, şehit öğretmenin adıyla bir de kütüphane kuruldu.

Kütüphane açılışı için düzenlenen programa katılan şehidin babası Hamit Yılmaz, mahalle sakinleri ve öğretmenlerle sohbet etti.

Şehit öğretmenin öğrencileriyle de bir araya gelen baba Yılmaz, duygulu anlar yaşadı.

Büyük bir gurur yaşadığını dile getiren Hamit Yılmaz, "Bu güzelliği bize bahşeden Rabb'ime hamdediyorum. İlmin içinde olmaktan ve birine bir harf öğretmekten gurur duyuyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için de gururluyum. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum. Bu okulun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Oğluyla telefon görüşmelerinden Çiftçibaşı köyüyle ilgili çok güzel bir intiba edindiğini anlatan Yılmaz, "Telefonda köylülerin kendisini evlerine davet ettiğini anlatırdı. Ben de çocuğuma 'ne mutlu sana ki öyle bir köyde görev yapıyorsun' derdim. Irk, din ve dil ayrımı yapmaksızın kardeş olduğumuzu bu topraklardan haykırıyorum. Allah bizi cahillerle beraber eylemesin. Bu aziz milletin evlatları okur, daha müreffeh bir devlet, müreffeh yarınlar tattırırlar bu millete." diye konuştu.

Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ise hem gururlu hem de hüzünlü olduklarını belirterek, kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bir öğretmenin isminin yaşayacağı en iyi yerin, eğitim kurumları olduğunu aktaran Çiftçiler, "Bugün şehidimizin babası da bizi yalnız bırakmadı. Öğretmenimizin öğrencileriyle kendi evlatları gibi ilgilendi. Bu, bizim birliğimizin, bütünlüğümüzün en büyük emaresidir. Giresun'dan şehidimizin adını taşıyan kütüphane için çok fazla kitap gönderdiler ki hepsine teşekkür ediyorum. Birliğimiz, bütünlüğümüz bozulmayacak. Hain ve alçaklara asla fırsat vermeden ülkemiz daha güzel günlere doğru devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şehit öğretmenin öğrencilerinden Mihriban Subay ise "Şehit öğretmenimizin isminin verildiği kütüphanemiz açıldı. Babası Hamit amca da aramızdaydı. Çok duygulandık, umarım mekanı cennettir." dedi.

Açılışın ardından Kaymakam Çiftçiler, şehit babası Yılmaz'a Türk bayrağı hediye etti.

Öğretmen Necmettin Yılmaz, görev yaptığı Şanlıurfa'dan 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için memleketi Gümüşhane'ye dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli'de kaçırılmıştı. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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