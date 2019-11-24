Şehit öğretmen mezarı başında anıldı

24.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:34

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK tarafından görevi başında şehit edilen Ökkeş Kaya, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki mezarında anıldı.

Altınüzüm Mahallesi'ne bağlı okullarda okuyan öğrenciler, 24 yıl önce şehit edilen öğretmen Ökkeş Kaya'nın mezarını ziyaret etti.

Ziyarette duygusal anlar yaşayan öğrenciler, Kaya'ya dua ederek, onu hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA