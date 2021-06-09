Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı
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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

- Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde, hain terör saldırısı sonucu şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın, ölümünün 4. yıl dönümünde meslektaşları tarafından "Adı Aybüke" adlı kliple anıldı.

- Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

MUĞLA - 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde, hain terör saldırısı sonucu şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın, ölümünün 4. yıl dönümünde meslektaşları tarafından "Adı Aybüke" adlı kliple anıldı.

Muğla'da görev yapan 3 müzik öğretmeninin de yer aldığı proje, Aybüke Yalçın'ın memleketi Çorum başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi. Sözleri ve müziği projeye öncülük eden Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Önsöz'e ait olan "Adı Aybüke" adlı eseri seslendiren öğretmenler çektikleri video kliple şehit meslektaşlarını andılar.

Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Damla Keskin, Marmaris İçmeler İnayet Coşkun Kodak Kamil Acarer Ortaokulu Müzik öğretmeni Duygu Yılmaz Erişen ve Bodrum Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Soner Sezgin'in de yer aldığı klip, dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı

Böylesine anlamlı bir çalışmada yer aldıkları için tüm öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre "Üzerinden yıllar geçse de yüreğimizin köşesinde dinmeyen acılar vardır. Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından gülüşü soldurulan Aybüke Öğretmenimi şehadetinin 4. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Kalemin bükemediği eli kılıçla bükmek isteyenler, ilmin ışığını karanlığa boğmak isteyenler haince emellerine asla kavuşamayacaklar. Çünkü vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ilim aşkı, meslek aşkı ile yürekleri dolu olan nice Aybükeler var bu ülkede ve var olmaya devam edecekler.

Bu duygu ve düşüncelerle Aybüke Öğretmenimi ve tüm şehit öğretmenlerimizi bir kez rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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