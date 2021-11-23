Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası: "'Bizler gitmezsek oraya kimler gidecek' diyerek bizi ikna etmişti"

Şehit öğreten Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, "'Babacığım, bayrağımızın dalgalandığı her yer vatanımızdır. Bizler gitmezsek oraya kimler gidecek?' sözlerini söyleyerek gideceğini söyledi" dedi.

9 Haziran 2017'de terör örgütü Pkk tarafından haince katledilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın İHA'ya konuştu.

Aybüke öğretmenin olmadığı 5'inci Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını söyleyen baba Yalçın, "Gönül isterdi ki kızımızın yanına gelerek bugünü mutlu bir şekilde kutlayalım, onunla hasbihal edelim. Maalesef ülkemizin bulunduğu coğrafyanın kıymeti itibarıyla harici ve dahili Ata'nın söylediği gibi düşmanlarımız eksik olmuyor" diye konuştu.

PKK ve diğer terör örgütlerinin birçok insanı katlettiğini söyleyen baba Yalçın, "Bunların 200'e yakını yanılmıyorsam öğretmen ve bunların bir tanesi de bizim kızımız Aybüke öğretmen" şeklinde konuştu.

"24 saat mücadele edildiğini bizler de takip ediyoruz"

Güvenlik güçlerinin ve devleti yönetenlerin gerektiği şekilde mücadele verdiğinin altını çizen baba Yalçın, "24 saat mücadele edildiğini bizler de takip ediyoruz. Gelişen teknolojinin getirmiş olduğu kolaylıkları da kullanarak daha iyi bir şekilde mücadele edildiğini görüyoruz. Temennimiz bunların kökünün kurutulması ve bunun yanında meclistekilerin de meclisten atılarak bu ülkenin insanlarının acısının dindirilmesi" değerlendirmesinde bulundu.

Aybüke öğretmenin öğrencilerinden birkaç tanesinin hala aradığını söyleyen baba Yalçın, "Devlet kurumunun müdürleri, kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, valimiz sürekli bizleri arıyor. Bir ihtiyacımız olup olmadığını her daim soruyorlar sağ olsunlar" diye konuştu.

"'Babacığım, bayrağımızın dalgalandığı her yer vatanımızdır. Bizler gitmezsek oraya kimler gidecek?"

Aybüke öğretmenin öğretmen olduğu ilk dönemde aralarında geçen konuşmayı aktaran baba Yalçın şunları söyledi:

"Bana söylemiş olduğu bir söz bizi derinden etkiledi ve hep beraber gittik. 'Babacığım, bayrağımızın dalgalandığı her yer vatanımızdır. Bizler gitmezsek oraya kimler gidecek?' sözlerini söyleyerek gideceğini söyledi. Ülkemizin herhangi bir toprak parçasında görev yapmak kutsaldır. Bütün öğretmenlerimizin her yerde görev yapabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Terörün kalıntılarının da en kısa zamanda güvenlik güçlerimiz tarafından mutlaka kökünün kazınacağına eminiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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