Şehit Oğlunun Nikahını Vali Ustaoğlu Kıydı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, terör örgütü PKK tarafından Mutki ilçesinde 20 yıl önce şehit edilen güvenlik korucusu Muhlis Özügüzel'in oğlunun nikahını kıydı.



Ustaoğlu, Bitlis Belediyesi Evlendirme Memurluğunda düzenlenen şehidin oğlu Vedat Özügüzel ile İrem Akdemir'in nikah törenine katıldı.



Çiftin nikahını kıyarak evlilik cüzdanını geline veren, hediye olarak da Özügüzel'e altın takan Ustaoğlu, çifti tebrik etti.



Törende çiftin nikah şahitliğini Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer ve şarkıcı Bülent Serttaş yaptı.



Vali Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, genç çiftin şimdiye kadar hep gönül diliyle birbirine hitap ettiğini belirtti.



Mutluluğun saygı ve sevgiye dayandığını ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:



"Birbirinize destek olarak Allah'ım size ömür boyu aynı yastıkta kocamayı ve ömür sürmeyi nasip etsin. Bugün şahitlerin huzurunda yürekleriniz birleşti. Evlilik sabır ve fedakarlık ister. İnşallah birbirinize sabır ve fedakarlık göstererek bu güzel mutluluğunuzu devam ettirirsiniz. Allah mesut ve bahtiyar etsin. Kıymetli kardeşimiz şehit çocuğu. Bu yavrularımızı yetiştiren ailelere Allah sağlık ve sıhhat versin. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum."