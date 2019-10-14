Şehit oğlunun mutlu günü

14.10.2019 10:32

Siirt'te 1996'da vatani görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Er Alper Yavuz Aydos'un oğlu Bahadır Alp Aydos, dünya evine girdi.

Bahadır Aydos ve Ebru Tok çiftinin düğün törenine, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Avan, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Kalplerinin Barış Pınarı Harekatı'na karılan Mehmetçiklerle birlikte olduğunu, başarılı olmaları ve burunları bile kanamadan yurda dönmeleri için gece gündüz dua ettiklerini vurgulayan Avan, "Çubuklu şehit aileleri olarak Barış Pınarı Harekatı'na ve ülkemiz içerisindeki operasyonlara katılan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Şehit eşi Neriman Aydos da hüzün, sevinç ve gururu bir arada yaşadığını belirterek, "Eşim şehit olduğunda bir evladım, bir de daha henüz doğmamış evladım vardı. Oğlum Bahadır da 2 yaşındaydı. Allah'a çok şükürler olsun, şehidimin emanetlerini bu günlere kadar getirmeyi başardım. Onlara hem baba hem anne oldum. Allah'ım bu mutlu günleri bizlere gösterdi." diye konuştu.

Bahadır Alp Aydos ise mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Avan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Avan, genç çifte şehitler panosu, Kur'an-ı Kerim meali, çeyrek altın ve Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA