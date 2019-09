Şehit oğlunun mezarını her gün ziyaret ediyor

25.09.2019 11:17

Kaynak: DHA

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 2'si polis 24 askerin kabrinin bulunduğu Tarsus Şehitliği'nde tam 703 gündür şehit oğlu Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin (27) kabrini her gün ziyaret eden anne Aydanur Köreke, "Benim oğlum değerliydi ancak vatan için de değerliydi" dedi.Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede, PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 23 Ekim 2017'de şehit olan İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin acısı Anne Aydanur Köreke'nin yüreğinde dinmiyor. Aydanur Köreke, şehit olduğu günden itibaren her gün şehitliğe gelerek oğlunun kabrini yıkıyor, çiçek vazolarını değiştiriyor hatta yatağını düzenler gibi kabrini düzenliyor. Anne Köreke, şehit oğlunun kabri ile birlikte tüm şehit mezarlarını da temizliyor.Acısının bir an bile dinmediğini belirten anne Köreke, "Benim kuzum 23 Ekim 2017 yılında şehit oldu. Bu kadar yakınımdayken, evim de yakın. Her gün yanına geliyorum. Annelik görevim şehit olmasına rağmen bitmedi. Önce güneş doğmadan gelip mekanını temizliyorum çiçeklerini canlı tutuyorum. Yavrum bizim için çok değerliydi fakat vatan için de çok değerli. O canını vatanı, bayrağı için feda etti. Onun mekanı da makamı da çok değerli. Rabbime şükrediyorum " diye konuştu.Şehit annesi Köreke, oğlunun vatan aşkı için 15 yaşından itibaren kendisini hazırladığını kaydederek, "Yıllar önce gelen bir şehit için üzülmüştük, bu vatan bu hale getiriliyor diye. Oğlum o zaman, 'Biz ne güne duruyoruz' dedi. Daha 15 yaşındaydı ve o günden eğitime başladığı güne kadar canını bu vatana feda etmeye hazırdı. ve şimdi onun arkadaşları onu tanıyanlar aynı şeyi yapıyorlar. Ruhu şad olsun, şehit olan evlatlarımızın ve benim oğlumun da" dedi.