Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti
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Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti

Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ve ayağından rahatsız olan Münevver Diril (75), 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan oğlunun mezarını, torununun cep telefonundan yaptığı aramayla görüp dua etti.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ve ayağından rahatsız olan Münevver Diril (75), 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan oğlunun mezarını, torununun cep telefonundan yaptığı aramayla görüp dua etti.

Münevver Diril, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da şehit olan oğlu Şirin Diril'in (33) ilçedeki Sakçagözü Mahallesi Mezarlığı'na ayağındaki rahatsızlık nedeniyle gidemedi. Münevver Diril'in torunu Mevlüt Diril, öğle vakti amcasının mezarını ziyaret etti. Mevlüt Diril, daha sonra cep telefonu ile görüntülü arayarak ninesinin, amcasının mezarını görmesini sağladı. Görüntülü görüşmeyle oğlunun mezarını görerek dua eden Münvver Diril, duygulu anlar yaşayarak gözyaşı döktü.


Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti
Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti
Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti
Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti
Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti
Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti
Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti
Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti
Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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