Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ve ayağından rahatsız olan Münevver Diril (75), 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan oğlunun mezarını, torununun cep telefonundan yaptığı aramayla görüp dua etti.