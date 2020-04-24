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Şehit oğlunun kabrini özel izinle ziyaret etti

Kırşehir'de ikamet eden 64 yaşındaki Sevim Yağız, 27 yıl önce şehit olan oğlunun mezarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel izinle ziyaret etti.

24.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:23
Şehit oğlunun kabrini özel izinle ziyaret etti

Kırşehir'de ikamet eden 64 yaşındaki Sevim Yağız, 27 yıl önce şehit olan oğlunun mezarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel izinle ziyaret etti.

Hakkari Çukurca'da 1993 yılında terör örgütünce araziye döşenen mayına basarak şehit olan Jandarma Er Necdet Yağız'ın acılı annesi, o tarihten itibaren hiç aksatmadan her hafta perşembe günleri Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki oğlunun kabrine giderek, dua etti.

Kronik rahatsızlığı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında oğlunun kabrini 3 haftadır ziyaret edemeyen Sevim Yağız, hasretine dayanamadığı şehidinin kabrinde dua edebilmek için Kırşehir Valiliğinden yardım istedi.

Vali İbrahim Akın'ın talimatıyla görevliler ile Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit annesine yardımcı olmak için harekete geçti.

Kılıçaslan tarafından kent merkezindeki evlerinden araçla alınan Sevim ve eşi Feruz Yağız, şehitliğe getirildi.

Şehit Necdet Yağız'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden şehit anne ve babası, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Sevim Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1993 yılından beri her perşembe oğlunun kabrini ziyaret ederek hasret giderdiğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 haftadır şehidini ziyaret edemediğini belirten Yağız, şöyle konuştu:

"Her perşembe geliyordum mezarına, dua edip, görüp dönüyordum ama bu yasak çıktı çıkalı yaklaşık bir aydır gelemiyordum. Ancak evimden dualar edip Kur'an okuyordum. Devletimizden Allah razı olsun, şehit aileleri dernek başkanımız geldi, bizi aldı, şehitliği ziyaret ettik, şehidimin mezarını gördüm. Oğlumu çok özlüyordum, bugün buraya gelerek evladıma olan özlemim biraz olsun dindi."

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da Kırşehir Valiliğinin izni ile şehit annesinin hasretini dindirebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Şehitlerin Türk milletine emanet olduğunu vurgulayan Kılıçaslan, "Valiliğimizin izniyle Sevim teyzemizi ve amcamızı getirdik. Evladına duyduğu özlem, bir nebze de olsa ziyaret ve dua ile hafiflemiş olacaktır." diye konuştu.

Şehit ailelerinin isteklerini her zaman görev bildiklerini aktaran Kılıçaslan, "Bizler şehit aileleri dernekleri olarak, tüm şehit ailelerimizle devamlı irtibat halindeyiz. Sevim teyzemiz de böyle hassas bir konuya değinince hemen yardımcı olduk. Şehit ailemizi buraya getirdik, mutlu olduk. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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