Şehit Oğlunun Hatıralarını Odasında Yaşatıyor

FERDİ UZUN - Mardin'de geçen yıl terör örgütü PKK mensuplarınca Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma er Orkun Alp Arslan'ın annesi, oğlunun odasını şehitten geride kalan eşyalar ile donattı.



Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan şehidin annesi Feray Arslan, oğlunun tüm hatıralarını evladının doğup büyüdüğü odasında yaşatıyor.



Orkun Alp Arslan'ın bebekliğinden askerlik dönemine kadar tüm fotoğraflarının yer aldığı odada, şehidin çalışma masası, askeri kıyafetleri, kışladan annesine yazdığı mektuplar, künyesi, şehadet belgesi, özel eşyaları ile yatağının üzerinde Türk bayrağı bulunuyor.



Feray Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehit olduktan sonra toplumun her kesiminden vatandaşların başsağlığına geldiğini ve hiç yalnız kalmadığını söyledi.



Tek çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadığını aktaran Arslan, evladının hatıralarını yaşatmak için tüm eşyalarını doğup büyüdüğü odada sergilediğini, burayı adeta bir müzeye çevirdiğini ve gününün çoğunu bu odada geçirdiğini belirtti.



"Elbiselerini kokluyorum"



Oğlunun odasını askere gitmeden önceki haliyle muhafaza ettiğini, hayatta kaldığı müddetçe odanın bu şekilde kalacağını dile getiren Arslan, "Oğlumu bu odada yaşatmaya çalışıyorum. Zaten ben inanıyorum ki o şu an hep benimle. Yanımdan hiç ayrılmadı benim. Hissediyorum yanımda olduğunu. Odaya girdiğimde tek tek tüm fotoğraflarına bakıyorum, elbiselerini kokluyorum. Bazen konuşuyorum fotoğraflarıyla. O an sanki o karşımda gibi. Ağlıyorum. Namazımı da burada kılıyorum." ifadelerini kullandı.



"Oğlum şehit olduğu için gururluyum"



Hainlere karşı bir anne olarak her zaman dik durmaya çalıştığını bildiren Arslan, şunları kaydetti:



"Şehit annesi olduğum için gururluyum. Hep dik durmaya çalıştım. Biz Türk olarak eğilmeyiz. Canımızı veririz ama eğilmeyiz çünkü biz böyle yetiştik böyle büyüdük. Oğlum da aynı duygulara sahipti. Her şey vatanımız için. Oğlum vatan uğruna şehit olduğu için gururluyum. Benim en büyük tesellim oğlumun şehit olarak gitmesidir çünkü gittiği yer çok güzel. Vatan için bayrak için gitmesi güzel. Tabii bu evlat. Bir o kadar da acı çekiyorum çünkü tek evladımdı ve gitti. Şehitlik çok güzel bir mertebe bunu hepimiz biliyoruz ama acısı, özlemi çok çok fazla. Gün geçtikçe daha da artıyor. Acı biraz azalsa da özlem hiç bitmiyor. Burnumun direğinin sızladığı anlar oluyor. İnanın sıkıntıdan dişlerimin hepsi döküldü. Rabbimden sabır diliyorum. O her şeyi görüyor."



"Çok sevdiği bayrak uğruna şehit oldu"



Oğlunun en büyük sevdasının "vatan" ve "bayrak" olduğunu vurgulayan Arslan, "Vatan sevdası onun için her şeyden önde gelirdi. 'Vatan' der başka bir şey demezdi. Ben o şehit oldu diye odaya bayrak koymadım. Onun odasında Türk bayrakları hep vardı. Çok sevdiği bayrak uğruna da şehit oldu. Çok korkusuzdu. Her zaman vatanına sahip çıkan biriydi. Bana hep derdi 'Anne ben askerde şehit olursam hiç üzülme.' ve içine doğduğu da oldu, şehit oldu." diye konuştu.



Odasına sakladığı mektubu buldu



Orkun'un odasını toparladığı zaman kendisine yazdığı bir mektubu da bulduğunu anlatan Arslan, "Oğlum bana olan sevgisini anlattığı bir mektup yazmış. O şehit olduktan sonra buldum. Belki de bu mektubu benim bulmamı istediği için hep saklamıştır." dedi.