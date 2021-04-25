Şehit oğlunun haberini alan anne: "Vatan sağ olsun"
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Şehit oğlunun haberini alan anne: "Vatan sağ olsun"

Şehit oğlunun haberini alan anne: 'Vatan sağ olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Aygün Çakar'ın şehit haberi annesine verildi.

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Aygün Çakar'ın şehit haberi annesine verildi. Oğlunun şehit haberini alan anne Melek, "Vatan sağ olsun" dedi. Annesi ile iki gün önce telefonda konuşan Şehit Aygün Çakar'ın ise son isteğinin, abisinin ev sahibi olmasıydı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 4 yıllık asker olan Uzman Çavuş Aygün Çakar, EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit düştü. Şehit Çakar'ın Kastamonu'nun merkeze bağlı Geyikli köyünde ikamet eden annesi Melek Şahanoğlu'na acı haber ulaştı. Şehit evine Türk bayrağı asılırken şehit annesi Melek Şahanoğlu'da taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta durduğu görülen şehit annesi Melek Şahanoğlu, "Yavruma Allah rahmet eylesin, vatanımız sağ olsun" dedi. 3 erkek ve 1 kız çocuğunun olduğunu, Şehit Aygün Çakar'ın da ortanca çocuğu olduğunu söyleyen şehit annesi Melek Şahanoğlu, "Oğlumla iki gün önce telefonla konuştum. Abisinin ev sahibi olması için evrakların imzalanması gerekiyordu. Oğlum geciktirmeyelim, kısa zamanda halledelim dedi. Ben okuma yazma bilmiyorum ama bir şekilde oğlumun son isteğini yerine getirmeye çalıştım. Oğlum abisinin ev sahibi olduğunu göremeden şehit düştü" diye konuştu.

26 yaşındaki Şehit Aygün Çakar'ın 4 yıldır asker olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Aygün Çakar'ın naaşı, 26 Nisan 2021 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi'nde kılınacak öğle namazını müteakip aile kabristanlığına defnedilecek. - KASTAMONU

Şehit oğlunun haberini alan anne: 'Vatan sağ olsun'
Şehit oğlunun haberini alan anne: 'Vatan sağ olsun'
Şehit oğlunun haberini alan anne: 'Vatan sağ olsun'
Şehit oğlunun haberini alan anne: 'Vatan sağ olsun'
Şehit oğlunun haberini alan anne: 'Vatan sağ olsun'
Şehit oğlunun haberini alan anne: 'Vatan sağ olsun'
Şehit oğlunun haberini alan anne: 'Vatan sağ olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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