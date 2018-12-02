Şehit Oğluna Sünnet Töreni

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2015 yılında askeri personeli taşıyan servis aracına yönelik terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ergün Karaca'nın oğlu Ergün için sünnet töreni düzenlendi.

Adana Şehit Aileleri Derneği binasında düzenlenen sünnet töreninde, 3 yaşındaki Ergün'ün kirveliğini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yaptı.

Sözlü, törende yaptığı konuşmada, kanları ve canlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı büyük bir sorumluluk ve görev olarak gördüklerini söyledi.

Şehit oğlu Ergün'ün vatanına milletine babası gibi sadık bir evlat olmasını temenni eden Belediye Başkanı Sözlü, törende şehidin yakınlarıyla sohbet etti.

Sünnet törenine şehidin ailesi ve yakınlarıyla, MHP Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanı Emin Canlı, Çukurova ve Sarıçam ilçe belediye başkanlarıyla davetliler katıldı.