Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan son yolcuğuna uğurlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan son yolcuğuna uğurlanıyor

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan son yolcuğuna uğurlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, memleketi Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlanıyor.

KIRIKKALE (İHA) - Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, memleketi Kırıkkale'de son yolcuğuna uğurlanıyor.

İdlib'de yol emniyet görevi sırasında arazide kayarak düşen ve Hatay'da kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit olan 28 yaşındaki Emre Ceylan, Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. - KIRIKKALE

Nilüfer, şehit polis ağabeyi gibi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Nilüfer, şehit polis ağabeyi gibi trafik kazasında yaşamını yitirdi

 Suriye'den kara haber! Arazide kayarak düşen asker şehit oldu

Suriye'den kara haber! Arazide kayarak düşen asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title