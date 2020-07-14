Şehit Necmettin Öğretmen'in acısı ilk günkü gibi taze
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Şehit Necmettin Öğretmen'in acısı ilk günkü gibi taze

Görev yaptığı Şanlıurfa'dan 3 yıl önce memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra aracı yakılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesinin acısı dinmiyor.

Şehit Necmettin Öğretmen'in acısı ilk günkü gibi taze
14.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:18

Görev yaptığı Şanlıurfa'dan 3 yıl önce memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra aracı yakılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesinin acısı dinmiyor.

Genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden sivilleri hedef alan eli kanlı terör örgütü PKK'nın, 2017'de şehit ettiği eğitimcilerden biri de Necmettin Yılmaz oldu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce 22 yaşında katledilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için ağlayan Türkiye, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırılan, naaşı 27 gün sonra Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulunan Necmettin Öğretmen için gözyaşı döktü.

Necmettin Öğretmen'in şehadetinin ardından geçen 3 yılda yurdun çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda taziye telefonu, mesaj ve mektup ile teselli bulmaya çalışan baba Hamit Yılmaz, Türk bayrağı ile süslediği oğlunun kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek evlat acısını hafifletmeye çalışıyor.

Baba Hamit Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Ekim 2016'da Şanlıurfa'ya atanan oğlunun 8 aylık öğretmenken PKK tarafından katledildiğini kaydetti.

Yaşadıkları acıyı tarif edemediğini ve üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Yılmaz, 27 gün boyunca bulunmasını beklediği evladını unutmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yılmaz, 3 yıldır derin bir acıyla yaşadığını belirterek, yaşadığı acının katlanılabilecek bir acı olmadığını anlattı.

Yaşadıklarının, yaşanmadan anlaşılmasının mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, "Necmettin'i yokluklar içinde okuttum. Bir yılı bir ayakkabıyla zor geçirdiği zamanlar oldu. Maddiyat sıkıntısını çok yaşamıştı. Onun da bir sızısı var içimizde." dedi.

"Rabbime bana Necmettin gibi bir evlat verdiği için ne kadar şükretsem azdır"

Baba Yılmaz, Türk milletinin kendilerini yalnız bırakmadığını, birçok ilden ziyaretçilerin ve telefonla arayanların olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Necmettin şehit olana kadar bizim evladımızdı, şu anda ve bundan sonra da 83 milyon Türk miletinin evladı. Onlar gereği gibi anıyorlar. Allah razı olsun, Necmettin unutulmuyor. Bütün kalplerde, gönüllerde, okulların kütüphanelerinde anılıyor evladımız. Gerçekten Türk milletinin bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum. Ne mutlu ki Allah bizi bu asil milletin bir evladı olarak yarattı. Rabb'im milletimizi payidar etsin. Her insan bir gün vuslata erecek ve ölümü tadacak. Rabb'im ölünce arkamızdan hayır dua ile yad edilecek bir emare buyurup öyle göçmeyi nasip etsin."

Evlat acısının tesellisinin olmayacağını anlatırken "Rabbime bana Necmettin gibi bir evlat verdiği için ne kadar şükretsem azdır." ifadelerini kullanan baba Yılmaz, "Hiçbir zaman, bir an bile aklımdan çıkmıyor. Her yerde bir anısı var. Her şey onu hatırlatıyor. Bizimle her şeyde yaşıyor. Türkiye'nin her tarafında Necmettinler var. İzmir'den Hakkari'ye kadar bizi anmayan, yad etmeyen kardeşimiz kalmadı. Allah Türk milletini var etsin." diye konuştu.

"Necmettin ve Aybike cehaletle savaşta şehadete erdi"

Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin "oku" ile başladığını, oğlunun ve Aybüke Öğretmen'in cehaletle savaşta şehadete erdiğini vurgulayarak, ikisinin de geri kalmış bölgenin çocuklarına yardım eli uzattığını söyledi.

Baba Yılmaz, Aybüke ve Necmettin Öğretmen'in kanlarını yerde bırakmayan güvenlik güçleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Yılmaz, haberlerden terörist sayısının yok olma derecesine geldiğini takip ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizzat gündemi ve haberleri takip ediyorum. Rabbim, Süleyman Soylu'dan razı olsun. Ailesine ve kendisine saygılarımı sunuyorum. O geldikten sonra da evladımın kanını yerde bırakmadılar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e teşekkür ediyorum. Evladımı katledenlere hak ettikleri cezayı verdiler. Bütün güvenlik güçlerine sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Bu millet tek bir millet. Vatanımız, milletimiz var olsun."

Necmettin Öğretmen'in özgeçmişi

Necmettin Yılmaz, 14 Aralık 1993'te Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyünde ailesinin 4 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Demirkapı İlköğretim Okulu, ortaokulu Gümüşhane Bağlarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu, liseyi ise Gümüşhane Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesinde tamamlayan Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 2015-2016 eğitim öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlkokulunda ücretli sınıf öğretmenliği yaparak başlayan Yılmaz, 2016'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokuluna atandı.

8 aylık öğretmen olan ve öğrencilerince çok sevilen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin Öğretmen'in naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehadetinin ardından Necmettin Yılmaz'ın adı, Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi.

Kaynak: AA

Manşet

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