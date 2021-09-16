Şehit Necdi Şentürk Parkı, Büyükşehir'le Değişimi Yaşayacak - Haberler
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Şehit Necdi Şentürk Parkı, Büyükşehir'le Değişimi Yaşayacak

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Şehit Necdi Şentürk Parkı, Büyükşehir'le Değişimi Yaşayacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Eylül ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Akhisar ilçe merkezinde yer alan Şehit Necdi Şentürk Parkı için geliştirdikleri 'Kültür Park Projesi'nin ihalesinin 4 Ekim'de yapılacağını müjdelemişti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Eylül ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Akhisar ilçe merkezinde yer alan Şehit Necdi Şentürk Parkı için geliştirdikleri 'Kültür Park Projesi'nin ihalesinin 4 Ekim'de yapılacağını müjdelemişti. Proje detayı hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Akhisar merkezindeki Şehit Necdi Şentürk Parkı'nın değişimi yaşayacağını, parkın güzelliğine güzellik katacaklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkı için proje geliştirerek, parka farklı bir hava katacak. Konuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehit Necdi Şentürk Parkı için geliştirdikleri 'Kültür Park Projesi'nin ihalesinin 4 Ekim'de yapılacağını müjdelemişti. Projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Akhisar merkezindeki Şehit Necdi Şentürk Parkı'nın değişimi yaşayacağını, parkın güzelliğine güzellik katacaklarını söyledi.

İşte Proje Detayı

Yaklaşık 35 bin metrekarelik alan içerisindeki parkta, mevcut yapıların bir kısmının korunacağını belirten Topkaya, "Bu yapıların kötü görüntüye neden olan eklentileri kaldırılıp, yeni planlanan 2 adet büfe ile insanların oturup güzel vakit geçirebileceği, çeşitli aktivitelerde bulunabileceği bir park haline getirilecek. Ayrıca parsel içerisinde bulunan otopark korunup yenilenecek. Kültür Park içerisinde bulunan Şehir Gazinosu, Park Gazinosu, Gaziler Derneği, Kütüphane, Gençlik Merkezi ve Muhtarlık Binası mevcut yapısı korunacak. Park genelinde, çay bahçesi ve büfelerin çevresinde tasarlanan oturma alanları, pergoleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, havuzlar ve çevresindeki dinlenme aksı ile gelen ziyaretçilerin kullanabileceği genel tuvaletler de yer alacak" dedi.

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Haber: Şehit Necdi Şentürk Parkı, Büyükşehir'le Değişimi Yaşayacak - Haberler
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