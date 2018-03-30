Şehit Nazilli İçin Memleketi Alanya'da Mevlit Okutuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 yıl önce Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde şehit olan özel harekat polisi Coşkun Nazilli için mevlit okutuldu.

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 27 Mart 2016 tarihinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan özel harekat polisi 40 yaşındaki Coşkun Nazilli için Alanya Garnizon Şehitliği'nde mevlit programı düzenlendi. Programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı'nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda hemşerisi katıldı. Programda şehit Nazilli ve burada bulunan tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Mevlidin sonunda şehidin abisi Mustafa Nazilli ile ailesi katılımcılara teşekkür etti. - ANTALYA