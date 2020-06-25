Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Programda şehit Nazif Topsakal ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programa, şehidin ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile il emniyet müdürlüğü personeli katıldı.

Kaynak: AA