Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı
Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
25.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:38
Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Programda şehit Nazif Topsakal ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Programa, şehidin ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile il emniyet müdürlüğü personeli katıldı.
Kaynak: AA