Şehit Mustafa Sarı'nın adı Toroslar'da okul kütüphanesinde yaşayacak

MERSİN (İHA) – 2017 yılında Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın adı, merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Ziraat Odası Ortaokulu'nda açılan kütüphaneye verildi.

MERSİN (İHA) – 2017 yılında Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın adı, merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Ziraat Odası Ortaokulu'nda açılan kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılışını yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bu şehirde yetişmiş bir kahramanın adının yine bu şehirde var olan bir okulun kütüphanesinde yaşatılmasından gurur duyuyoruz" dedi.

Şehit Kütüphaneleri Gönüllü Topluluğunun girişimleri ve Toroslar Belediyesinin de destekleriyle Toroslar ilçesinde bulunan Mersin Ziraat Odası Ortaokulunda açılan kütüphaneye, 2017 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın adı verildi.

Hayal Kardeşliği Gönüllü Topluluğu'nun da katkıda bulunduğu kütüphanenin açılışına, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Kendigelen, öğretmenler, öğrenciler ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın ailesi ile şehit yakınları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Mersin Ziraat Odası Ortaokulu Müdürü Hasan Hüseyin Aygül, kütüphanenin yapımında emeği geçen Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'a, Şehit Kütüphaneleri ile Hayal Kardeşliği Gönüllü Topluluğuna teşekkür etti.

Şehit Kütüphaneleri Gönüllü Topluluğundan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Kütüphanesi sorumlusu Mansur Gözel ise bu kütüphanenin Türkiye genelinde hizmete giren 239'uncu kütüphane olduğunun bilgisini vererek, "Bizler, şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için gönüllü olarak yola çıktık. Öğrencilerin, şehitlerimizin isimlerini, bu vatan, bu bayrak için verdikleri mücadeleyi öğrenmeleri temel gayemizdir. Şehitlerimizin isimlerini en güzel şekilde yaşatmak için ant içtik" diye konuştu.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez"

Şehit Sarı'nın babası Yahya Sarı da oğlunun isminin verildiği kütüphanenin açılışını yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Kütüphanesinin açılmasında katkıda bulunan Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Atsız Afşın Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz, nice kahramanlar yetiştiriyor"

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Yılmaz ise "Çok şükür ki, bu millet halen kahramanlar yetiştiriyor. Şehit kardeşimiz Mustafa Sarı'nın ruhu şad olsun. Genç kardeşlerimizin girişimleriyle yapılan bu kütüphaneye gelen her çocuk, kütüphanenin şehit ismi taşıdığını bilecek ve şehide duyulan sevgiyi, saygıyı hissedecek. Şehitlerimize olan minnettarlığımız nesilden nesle aktarılacaktır. Bizi büyük bir millet yapan değerlerimiz, en büyük hazinemizdir. Bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Kütüphanenin açılmasında emeği geçen genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Şehidimizin ismi bu kütüphanede ölümsüzleştirildi"

Toroslar Kaymakamı Şahin de kütüphanenin açılışında bulunmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirerek, "Bugünü kadar şehitlerimizin isimleri, okullara, sağlık kuruluşlarına, caddelere, kavşaklara, üstgeçitlere verildi. Böylece isimleri ölümsüzleştirildi. Şehidimiz Mustafa Sarı'nın da ismi bu kütüphaneye verilerek bir kez daha ölümsüzleştirilecek. Bu kütüphaneden faydalanacak olan çocuklarımız da inşallah bu vatanının nasıl kazanıldığının bilinciyle yetişecek. Kütüphanenin hazırlanmasında katkıda bulunan genç kardeşlerimize, Toroslar Belediyemize ve okul idaremize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Kütüphanesinin açılışını, protokol üyeleri ve şehidin ailesiyle birlikte gerçekleştirdi.

Kütüphanenin açılışında şehidin annesi Beyhan Sarı ve babası Yahya Sarı ise duygularını gizleyemedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı