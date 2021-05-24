Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 5'inci yılında kabri başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 5'inci yılında kabri başında anıldı

Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 5'inci yılında kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce 24 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül, şehadetinin 5'inci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce 24 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül, şehadetinin 5'inci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma programına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Süleyman Şahin ve şehit aileleri katıldı. - BİTLİS

Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 5'inci yılında kabri başında anıldı
Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 5'inci yılında kabri başında anıldı
Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 5'inci yılında kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Murat Boz Müge Anlı Deniz Çakır
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Gökhan Töre Fatih Terim Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 5'inci yılında kabri başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:39:49. #1.15#

title