Şehit Muhammed Önek için tören düzenlendi (2)

21.10.2019 13:00

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için Kızıltepe ilçesinde tören yapıldı.

Şehit Önek'in Türk bayrağına sarılı naaşı Şehit İlker Düzova Kışlasına getirildi.

Törene, bir yaşındaki oğlu Muhammed Miraç ile katılan şehidin eşi Bahar, annesi Pakize ve babası Ökkeş Önek duygulu anlar yaşadı.

Şehidin annesi Pakize Önek, "Adı güzel kendi güzel Muhammed'im, güzel oğlum. Peygambere komşu ol oğlum." diyerek gözyaşı döktü.

Törende şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü İsmail Çiçek dua etti.

Şehidi asker selamı ile uğurladılar

Daha sonra şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda askeri helikoptere konularak, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine uğurlandı.

Bu sırada şehidin yakınları asker selamı verdi.

Törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek şehit olmuş, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA