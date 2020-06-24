Şehit MİT mensubunun kimliğinin ifşa edilmesine ilişkin davada ara karar açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit MİT mensubunun kimliğinin ifşa edilmesine ilişkin davada ara karar açıklandı

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin davanın görülmesine bugün başlandı.

Şehit MİT mensubunun kimliğinin ifşa edilmesine ilişkin davada ara karar açıklandı
24.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:40

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklamak için dosyanın kendine gönderilmesini ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'in tahliye edilmesine hükmetti.

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisini ifşa ettiği gerekçesiyle Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına bugün başlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Eren Ekinci SEGBİS sistemi ile katılırken, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da arasında bulunduğu 6 tutuklu sanık duruşmada hazır edildi. Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında duruşmaya sınırlı sayıda izleyici katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Murat Ağırel, olmayan bir suç nedeniyle 120 gündür cezaevinde tutuklu olduğunu söyleyerek "Bir odada, hücrede tek başıma tutuluyorum. İddianame bana göre sadece bir niyetnamedir. Terör örgütü ile hiçbir bağlantım yoktur. Barışları tanırım, dostlarımdır. Yurtseverliklerine de kefilim. Sosyal medya paylaşımımda ne bir mesleki konum, ne unvan, ne de bir MİT üyesi üyesi bulunmaktadır" şeklinde savunma yaptı.

Barış Pehlivan ise savunmasında 19 Şubat 2020 günü sosyal medyadan Libya'da şehitler olduğuyla ilgili haberlerin yayınlandığını söyleyerek "Manisa'da bir muhtar şehidin adını, soyadını, fotoğrafını ve ne zaman nereye defnedileceğini herkese açık şekilde sosyal medyadan paylaştı. 22 Şubat tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Libya'da birkaç şehidimiz var" açıklamasını yaptı. Aynı gün sosyal medyada şehitlerin isimleri, fotoğrafları ayrıntılarıyla defalarca paylaşıldı" şeklinde konuştu.

Sanıklardan Hülya Kılınç'ın Manisa'da kamuoyunu ilgilendiren haberleri Oda TV'ye ulaştırdığını da söyleyen Pehlivan "2 Mart sabahı Hülya Hanım'dan bir mesaj aldım. Libya'da şehit olan askerlerimizden birisinin Manisalı olduğunu söyledi ve cenazesiyle ilgili haberle Oda TV'nin ilgilenip ilgilenmeyeceğini sordu. Hülya Kılınç o anda şehidimizin sadece asker olduğunu düşünüyor. MİT mensubu olması konusu gündemimizde o zaman yok. Amacımız sadece şehit cenazesi haberi yapmak. Aynı günün akşamı Hülya Kılınç şehidin MİT mensubu olduğunu bana söyledi. Haberi hazırdı ama cenaze anından fotoğraf geleceğini belirtti. Ben de başka yerde yayımlanmayacaksa haberi ve fotoğrafı beklediğimi söyledim. Ertesi sabah bana haberi attı" şeklinde konuştu.

Haberi yayınlamadan önce şehidin MİT mensubu olduğunu teyit etmek istediğini de söyleyen Barış Pehlivan, "Haberi yayınlamadan önce şehidin fotoğraflarını, isim ve soyadını, nasıl şehit olduğunu, MİT mensubu olduğunu, cenazeden bazı görüntüleri ayrıntılarıyla birçok yerde haber olarak gördüm" dedi. Sanık Pehlivan, şehidin ailesinin zarar görmemesi için cenazenin kaldırıldığı köyün, mahallenin, şehidin soyadı, anne ve babanın adı ile soyadının yayınlanmadığını da ifade etti. Haberin ardından hızla Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklandığını söyleyen Pehlivan, "Bir gün sonra da sırtımda cezaevi çantamla geldiğim Çağlayan'dan Silivri'ye ben de gönderildim" şeklinde savunmada bulundu.

Sanık Hülya Kılınç ise yaşadığı bölgede bir şehidin törensiz defnedilmesinin büyük bir haber olduğunu söyleyerek "Ben haberde yayınlanan şehidin cenazesini taşıyan fotoğrafta MİT mensuplarının olduğunu bilmiyordum. Bu haberin yalnızca şehidimizin Manisa'da defnedilmesinin ve resmi tören yapılmadığına ilişkin olduğu açıkça görülmektedir. Yaptığım gazetecilik işidir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanıkların savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütaalasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesine ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Aydın Keser, ve Ferhat Çelik'in yurt dışına çıkmama koşuluyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, yazar Murat Ağırel ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile Akhisar Belediyesi basın biriminde sözleşmeli memur olarak çalışan tutuksuz sanık Eren Ekinci ve hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Erk Acarer'in, 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 10'ar yıla, 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan ise 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi Haber
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak Haber
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı
İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Adnan Menderes Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Ozan Açıktan Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Alişan Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: Şehit MİT mensubunun kimliğinin ifşa edilmesine ilişkin davada ara karar açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 22:41:41. #1.14#
title