Şehit MİT mensubunun kimliğini ifşa eden 8 sanığın yargılanmasına başlanıyor
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Şehit MİT mensubunun kimliğini ifşa eden 8 sanığın yargılanmasına başlanıyor

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlanıyor.

Şehit MİT mensubunun kimliğini ifşa eden 8 sanığın yargılanmasına başlanıyor
24.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:48

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlanıyor.

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa ettiği gerekçesiyle Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıyor. Duruşmaya tutuksuz sanık Eren Ekinci SEGBİS sistemi ile katılırken, tutuklu sanıkların tümü hakim karşısında hazır bulundu. Öte yandan Korona virüs tedbirleri kapsamında duruşmaya sınırlı sayıda izleyici kabul edildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Libya'da görev yaptığı esnada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin MİT Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianame ile Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştı. Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesindeki 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılmalarının talep edildiği iddianamede, ayrıca Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi gereğince 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan da 4'er yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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