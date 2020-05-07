Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi
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Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi

Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi
07.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:17

Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi Şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi

İSTANBUL - Şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Libya'da görev yaptığı esnada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianame ilişkin OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştı. Savcılıkça hazırlanarak, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan iddianamede, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 329/1. maddesindeki 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılmalarının talep edildiği iddianemede ayrıca Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi gereğince 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan da 4'er yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi

Kaynak: İHA

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