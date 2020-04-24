ŞEHİT MİT MENSUBUNUN DEŞİFRE EDİLMESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ŞEHİT MİT MENSUBUNUN DEŞİFRE EDİLMESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI - Haberler
Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Haber

ŞEHİT MİT MENSUBUNUN DEŞİFRE EDİLMESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

24.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:13
ŞEHİT MİT MENSUBUNUN DEŞİFRE EDİLMESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. 

MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, 1'i firari, 6'sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlarından TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddelerinden kamu davası açıldı.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki Haberler
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haberler
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Varank Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Kibariye Harun Tan Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ali Koç Loris Karius Ergin Ataman Mauricio Isla
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: ŞEHİT MİT MENSUBUNUN DEŞİFRE EDİLMESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 18:34:23. #1.15#
title