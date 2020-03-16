Şehit mezarlarına kırmızı-beyaz 11 bin şakayık dikildi ÇANAKKALE'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü töreninin yapılacağı Şehitler Abidesi'ndeki sembolik şehit mezarlarına, Türk bayrağının rengi olan 6 bin kırmızı ve 5 bin beyaz olmak üzere toplam 11 bin şakayık çiçeği dikildi.

ÇANAKKALE'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü töreninin yapılacağı Şehitler Abidesi'ndeki sembolik şehit mezarlarına, Türk bayrağının rengi olan 6 bin kırmızı ve 5 bin beyaz olmak üzere toplam 11 bin şakayık çiçeği dikildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sorumluluğundaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenleri için hazırlıklar devam ediyor. 18 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi beklenen tören için alan, Türk bayrakları ile donatıldı. Törenler sırasında denizde gerçekleştirilecek olan geçit töreni için seyir terası oluşturuldu. Şehitler Abidesi'ndeki tören kapsamında sembolik mezarlıkların temizliği ve bakımı yapıldı. Sembolik şehit mezarlarına Türk bayrağının rengi olan 6 bin kırmızı ve 5 bin beyaz olmak üzere toplam 11 bin şakayık çiçeği dikildi.

Kaynak: DHA