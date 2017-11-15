Şehit Mezarları Çiçek Açtı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki şehit mezarlıklarında kış bakımı ve kışlık çiçek ekimi gerçekleştirdi. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, şehit mezarlıklarında temizlik yapmasının ardından çiçek ekimlerini de özenle gerçekleştirdi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatan topraklarını savunurken şehit düşen kahramanların ebedi istirahatgahlarında bakım, temizlik ve kışlık çiçek ekimi gerçekleştirdi. 17 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerince hassasiyetle yürütülen çalışmalar kapsamında şehit mezarlıkları, yenilendi. Bakım, temizlik ve çiçek ekimlerini özenle gerçekleştiren Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmaları büyük hassasiyetle yürüttü.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde bulunan tüm mezarlıklarda ve şehitliklerde çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ilimiz genelinde bulunan tüm şehitliklerde ve şehit mezarlarında bakım, temizlik ve mevsimlik çiçek ekimlerini gerçekleştirdik. Onlar bizim bu topraklarda güvenle gezebilmemiz için al bayrağın şerefle dalgalanması için canlarını verdiler. Biz de onların aziz hatıralarına saygıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biliyoruz ki, onlar için ne yapsak az. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. - MANİSA