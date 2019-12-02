Şehit mezarına Türk bayrağı diktiler
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Şehit mezarına Türk bayrağı diktiler

Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyü mezarlığında bulunan şehit mezarına Türk bayrağı dikildi.

02.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:06
Şehit mezarına Türk bayrağı diktiler

Kütahya'nın ilçesi köyü mezarlığında bulunan şehit mezarına Türk bayrağı dikildi.


Emet ilçesi Gürpınar köyünde bulunan şehit Mustafa Dal'ın mezarında Türk bayrağı olmamasının kendileri tarafından büyük bir eksiklik olarak görüldüğünü belirten ECDAT Derneği Başkanı Ali Duyan, "Şehidimiz Mustafa Dal'ın kabrine bayrak direği dikmek ve göndere bayrağımızı çekmek bize nasip oldu. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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