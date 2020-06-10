Şehit Mesut Ardıç, şehadetinin 4'üncü yılında kabri başında anıldı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce 10 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, şehadetinin 4'üncü yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce 10 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç, şehadetinin 4'üncü yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda; Kur'an-ı Kerim okundu, Ahlat Müftüsü M. Fudayil Uyanık tarafından da dua edildi. Anma programına ilçedeki şehit aileleri ile şehadetinin 4'üncü yılı dolan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ardıç'ın aile fertleri katıldı. Anma programı sonunda konuşan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç'ın babası Mürsel Ardıç, "Allah görev yapan tüm askerlerimizi korusun. Oğlumda bu vatanın savunmasında şehit oldu. Bu da bizim kaderimiz. Allah ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü korusun. Ülkemize göz dikenlerin gözleri çıksın. Vatan hainlerine Allah fırsat vermesin" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA