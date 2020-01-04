Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (2)

04.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:51

BAKANLAR KAYAK TESİSİNİ AÇILIŞINI YAPTILARI TELESİYEJLE GEZDİLER

Türkiye'de kristal karıyla gözde kayak merkezlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezinde, kardan heykellerin açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, modern telesiyej sistemini de devreye soktu. Bakanlar ve davetliler, Türkiye'de ilk ve tek olan saniyede 6 metre hız ve kapalı kabin 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesi, 2 kilometre uzunluğunda yeni telesiyej sistemi ile kayak merkezini gezdi. 11-12 yaşından beri kayak yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, ilk kez Sarıkamış'a geldiğini söyledi. Pakdemirli, "Birçok kayak tesisi gördüm, buralarda kayak yapma imkanı buldum. Ama Sarıkamış'a ilk defa geliyorum. Bundan sonra benim için tutku olacak Sarıkamış. Dünyada eşine az rastlanır kar kalites var Sarıkamış'ın. Sarıkamış'ı dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri haline getirmemiz lazım. Gençlerimizi erken yaşta kayakla tanıştırmamız lazım. Erken yaşta kayakla sporla tanışan gençlerin kötü alışkanlıkları olmaz, kötü şeylere gitmez, kötü insanlarla birlikte olmazlar. Sarıkamış'a daha sık gelmeye çalışacağım. Buradan şunu söylüyorum karı, kara çevirmemiz lazım. Bunu yapmaya en iyi aday yerlerden birisi Sarıkamış'tır" dedi.

Türkiye'nin son 18 yılda spor açısından önemli bir altyapıya kavuştuğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış'tan Edirne'ye, doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar her yeri inci tanesi gibi parlayan spor tesisleriyle donattıklarını kaydetti. Sarıkamış'a yaptırılan telesiyejle saatte 3 bin kişinin taşınacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sarıkamış'ın kış turizmi açısından varlığı özel bir anlama haiz. Bu özel anlamı daha yukarılara taşımanın gayretinde olacağız. Sarıkamış, Kars için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını, halkımıza, bu toprakların, bu ülkenin evlatları için kullanmaya devam edeceğiz. Yarınların şampiyonlarını yıldızlarını yetiştireceğiz. Bizler onların önünü açmak için omuz omuza çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA